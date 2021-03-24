شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تناشد المواطنين عدم الخروج للظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت صحة شمال سيناء المواطنين في عدم الخروج من المنزل بسبب الظروف والتقلبات الجوية.

وقالت المديرية في بيان، أنه يجب على مرضي حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، وارتداء الكمامة الواقية خلال الخروج، واستخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج بفترة كافية من المنزل.

وأكدت المدريرية على انه يفضل الجلوس في اماكن جيدة التهوية وعدم الجلوس في اماكن مزدحمة وشرب كميات كافية من الماء لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع اصطحاب ادوية الحساسية خلال الخروج وتناولها في مواعيدها المقررة

وشددت المديرية على اغلاق نوافذ المنازل باحكام لمنع تسرب الاتربة والغبار إلى الغرف المنزلية.

وتشهد محافظة شمال سيناء ظروفا جوية غير مستقرة وعاصفة ترابية تسببت في تأثر مناحي الحياة المختلفة على مستوي مدن المحافظة