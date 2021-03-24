شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شتوي غير مستقر في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة شمال سيناء طقسًا شتويًا غير مستقر، ورياح محملة بالأتربة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ما أثر على كافة مناحي الحياة في مختلف مدن المحافظة.

وتسببت العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة، في اغلاق عدة طرق في منطقة وسط سيناء لعدة ساعات، ثم اعيد فتحها، بجانب اغلاق ميناء العريش البحري، وسقوط أعمدة إنارة، وانقطاع التيار الكهربي لعدة ساعات عن عدد من التجمعات، وحدوث حريق بعشة سكنية بالعريش، بجانب زحف الرمال على الطرق السريعة.

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية التي تمر بها المحافظة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية.