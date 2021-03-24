شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأطباء": عقد الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب فى فبراير وأغسطس سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنه من المقرر أن يتم عقد الامتحان القومى الموحد لمزاولة مهنة الطب للدفعة الثانية نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الامتحان تم تطبيقه لأول مرة على دفعة ديسمبر 2019 فى فبراير 2021، وسيتم عقده مرتين سنويا خلال شهرى فبرير وأغسطس.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسبة النجاح بين أطباء دفعة ديسمبر 2019 وصلت إلى 99%، مشيرا إلى أن الامتحان يعقد لأول مرة فى مصر، وأصبح اجتيازه شرطا للقيد لأول مرة فى سجلات وزارة الصحة، ويتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

يُذكر أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب يطبق على خريجي كليات الطب بجميع الجامعات المصرية بداية من دفعة ديسمبر 2019، ويشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة أن يجتاز الطبيب الامتحان، وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019، وذلك بهدف التأكد من أن الخريجين مؤهلين لبدء ممارسة مهنة الطب، وكذلك التأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب، في إطار الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.