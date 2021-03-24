شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشاركون في تشييع جنازة ضحية شجرة استراحة محافظ الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من أهالي قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، مساء الثلاثاء، جنازة محمد أشرف عبدالوهاب،31 سنة، عامل، والذي لقي مصرعه إثر سقوط شجرة من استراحة محافظ الدقهلية عليه أثناء سيرة بالموتوسيكل خاصته بجوارها.

وصل الجثمان إلى القرية في ساعة متأخرة الليلة وأصرت اسرته على تشييعه مساء، وصلى المئات من الأهالي على الجثمان بمقابر القرية وسط حالة من البكاء ولحزن الشديدين حيث ترك المتوفى زوجة وطفلين بدون عائل.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية ، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض المواطنين بسقوط شجرة ضخمة من داخل الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية وسقوطها بالخارج بعرض الرئيسي ووفاة شخص أسفلها اثر سقوطها عليه وهو يمر بالموتوسيكل قيادته، الشارع وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية بالكامل في الشارع بالاتجاهين، وقطع أسلاك الكهرباء، وانقطاع الكهرباء عن المنطقة وعن الاستراحة وأنقذت العناية الإلهية المارة والسيارات من الخطر.

انتقل اللواء سيد سلطان نائب مدير أمن الدقهلية، وضباط مباحث قسم ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ وتبين مصرع محمد اشرف عبدالوهاب عبدالقادر، 31 سنة، عامل في مصنع مكرونة، ومقيم قرية شها، وتحطم الموتسيكل خاصته، اثر سقوط شجرة ضخمة موجودة بجوار سور الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية من الداخل وسقوطها إلى الخارج باتجاه الشارع مخترقة السور ومحدثة تلفيات به بالإضافة لتسببها في توقف الحركة المرورية بالشارع بالكامل.

وتدخلت الأجهزة الأمنية لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالمكان مرة ثانية كما قامت إدارة الحدائق بحى شرف المنصورة بتقطيع عدد كبير من الأشجار باستراحة المحافظ خاصة الموجوده بجوار السور من الداخل لعدم تكرار الحادث خاصة وأن الأشجار قديمة وبعضها مجوف من الساق.

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تشييع جنازة ضحية شجرة استراحة محافظ الدقهلية

تشييع جنازة ضحية شجرة استراحة محافظ الدقهلية

تشييع جنازة ضحية شجرة استراحة محافظ الدقهلية

تشييع جنازة ضحية شجرة استراحة محافظ الدقهلية