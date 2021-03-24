شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، بدون تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 330 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 116 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1961 حالة، مع وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و60 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.