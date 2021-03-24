شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يطهّر وتعقيم المدارس في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء تطهير وتعقيم المدارس على مستوى المحافظة، لمجابهة فيروس كورنا المستجد، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على، مدير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم تطهير وتعقيم المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي.

وأشار إلى تطهير وتعقيم مدارس عمر الاحامدة للتعليم الأساسي بالمساعيد، الشهيد محمد شريف حسين «آل ياسر سابقًا» الابتدائية، مدرسة الشهيد محمد شريف حسين «آل ياسر سابقًا»الاعداديه، مجمع مدارس التربية الخاصة بحي العبور، بجانب دار الرعاية المتكاملة للأيتام بحي العبور.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مراكز ومدن المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا.