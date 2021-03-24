شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه سيجري افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيراً إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن لتصدير الأسمنت والملح فور تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لظروف جوية سيئة ورياح شديدة محملة بالأتربة، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وخلت الشوارع والأسواق من المواطنين.