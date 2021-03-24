شكرا لقرائتكم خبر عن لحجز شقة من التمويل العقاري .. الإسكان تعلن عن قنوات جديدة للتواصل مع محدودي الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك، عن قنواته الرسمية للتواصل بين راغبي الحصول على وحدات سكنية وادارة الصندوق الإسكان الاجتماعي، لمساعدة محدودي الدخل في حجز وحدة سكنية، والحصول على دعم التمويل العقارى.

وأكد الصندوق الإسكان الاجتماعي بانه من خلال قنواته يحصل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية كل ما يستجد من أخبار الخاصة بالإسكان لمحدودي الدخل على شقة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها الوزارة.

ووضعت الصفحة الرسمية https://www.facebook.com/SHMFFEG للصندوق الإسكان باركود التواصل على الصفة الرسمية للصندوق كذلك باركود التواصل مع الصندوق من خلال فيس بوك وباركود للموقع الرسمي للصندوق واخر للتواصل على الصفحة الصندوق مع موقع يوتيوب.

وفي الوقت نفسه أكد الصندوق الإسكان الاجتماعي بانه شن حملات الضبطية القضائية على بعض المناطق لرصد الوحدات السكنية التي قام صاحبها بالتصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد رقم 93 لسنة 2018، وتحرير محاضر ضد المخالفين وتم عرضهم على النيابة العامة.

وقالت إن إجمالي المحاضر بلغ 1325 محضر، خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 28 فبراير 2021.