أخبار مصر

قومي المرأة بكفر الشيخ يستخرج بطاقات رقم قومي للسيدات مجانًا

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة بكفر الشيخ يستخرج بطاقات رقم قومي للسيدات مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 1818 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، لـ«المصري اليوم» إنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي، اليوم لـ 250 سيدة وفتاة بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ والعزب التابعه له، ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 1818 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية.

ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أي غرامات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا