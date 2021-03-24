شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة بكفر الشيخ يستخرج بطاقات رقم قومي للسيدات مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 1818 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، لـ«المصري اليوم» إنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي، اليوم لـ 250 سيدة وفتاة بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ والعزب التابعه له، ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 1818 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية.

ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أي غرامات.