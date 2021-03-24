شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح يجب العمل بها لضمان عدم تأثر محصول المانجو بالتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الزراعة على توعية المزارعين حول كيفية التعامل مع التغيرات الجوية المتقلبة بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، حيث تم وضع مجموعة من النصائح للمزارعين للتعامل زراعات المانجو مع خلال فترة التقلبات الجوية الحالية، سوف نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- الري صباحاً ومساء ونجنب الرص وقت الظهيرة (من 12 ظهراً إلى 3 عصراً)

2- ممنوع الرش بالمبيدات عموماً أثناء فترة الموجة الحارة.

3- التسميد مع ماء الرى بالنترات.

4- الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين.

5- إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الرى.