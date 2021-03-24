شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 متر.. سباح مصري يحطم الرقم القياسي لأعلى قفزة مائية في العالم «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت فضائية العربية فيديو للسبّاح المصري عمر سيد شعبان الذي دخل موسوعة جينيس بتحقيقه أعلى قفزة في العالم من خارج الماء باستخدام الزعانف «المونو».

وخلال الفيديو تحدث شعبان عن قدرته على القفز لمسافة 2.30 متر باستخدام زعنفة منفردة محطمًا الرقم السابق البالغ مترين.

وأوضح الفيديو أن السبّاح شعبان صاحب أطول قفزة يطمح أن يكون أسرع سبّاح في العالم، وأن يكون إنجازه بداية لتحقيق ألقاب عالمية أخرى.