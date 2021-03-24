شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عادت وزارة التعليم للامتحانات الورقية بديلا عن التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق وضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت الوزارة عقد اختبارات ورقية مجمعة لطللب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال شهري إبريل ومايو المقبلين.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر عقد امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي ورقيا بشكل مجمع بديلا عن الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت حتي يتخلص الطلاب من القلق والتوتر الذي سيطر عليهم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ستتم ورقيا بشكل مجمع داخل المدارس بدون تابلت أو هاتف محمول ومن يخالف ذلك سيعاقب بصرامة وسيطبق عليه قانون الغش.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:

- يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي.

- نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان، اما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.

- درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.

- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله السيد مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.

وتكون مواعيد الامتحانات في شهور أبريل ومايو حسب الجداول المعلنة.