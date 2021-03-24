التعليم تكشف آلية تقييم طلاب الصفوف الأولى حال اختيار التعلم من المنزل

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد امتحانات للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي في نظام التعليم الجديد، موضحة أن المدارس قيمت الطلاب عن الفصل الدراسى الأول وسيجرى تقييمهم نهاية الفصل الدراسى الثانى دون امتحانات.

وكشفت مصادر مسئولة، لـ"الخليج 365"، آلية تقييم الطلاب فى الترم الثانى حال اختيار الطالب استكمال الدراسة من المنزل وليس الحضور فى الفصل، موضحة أن المدارس توفر شرحا للطلاب عبر تطبيق زوم والمنصات الإلكترونية وهناك تواصلا بين الطلاب والمعلمين عبر المنصات، وبالتالى يستطيع المعلم تحديد مستوى الطالب وتقييمه بسهولة بشكل عادل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.