شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية عن امتحانات شهر مارس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم السبت المقبل امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من تعليمات الامتحانات وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة لامتحانات النقل يتم وضع الامتحانات في المعاهد تحت إشراف العملية التعليمية مشرف المادة وعميد المعهد وتعتمد من الإدارة التعليمية.

2- بالنسبة لامتحانات الشهادات ابتدائي إعدادي يتم وضع الامتحانات في المنطقة.

3- الامتحانات كل شهر مستقل بذاته (غير تراكمتي منتدي العاملين).

4- جدول موحد للامتحانات.

5- امتحانات شهر مايو بها سؤالان تخلف الأول للفصل الدراسي الأول والثاني لمتخلفي شهري مارس وأبريل.

6- يراعى فى الامتحانات الشمول والتدرج من السهل إلى الصعب ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بالأزهر.

7- بالنسبة للشهادات بعد إجراءات الامتحانات وتصحيحها ورصدها في الكنترول تجمع الأوراق وترسل إلى الكنترول العام للشهادات في المنطقة.

8- كل من يضع الامتحانات مسئول عنه مسئولية كاملة، وإذا قدر الله وحدث خطأ فسوف يحاسب عليه.