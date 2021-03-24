شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية عن امتحانات شهر مارس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- بالنسبة لامتحانات النقل يتم وضع الامتحانات في المعاهد تحت إشراف العملية التعليمية مشرف المادة وعميد المعهد وتعتمد من الإدارة التعليمية.
2- بالنسبة لامتحانات الشهادات ابتدائي إعدادي يتم وضع الامتحانات في المنطقة.
3- الامتحانات كل شهر مستقل بذاته (غير تراكمتي منتدي العاملين).
4- جدول موحد للامتحانات.
5- امتحانات شهر مايو بها سؤالان تخلف الأول للفصل الدراسي الأول والثاني لمتخلفي شهري مارس وأبريل.
6- يراعى فى الامتحانات الشمول والتدرج من السهل إلى الصعب ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بالأزهر.
7- بالنسبة للشهادات بعد إجراءات الامتحانات وتصحيحها ورصدها في الكنترول تجمع الأوراق وترسل إلى الكنترول العام للشهادات في المنطقة.
8- كل من يضع الامتحانات مسئول عنه مسئولية كاملة، وإذا قدر الله وحدث خطأ فسوف يحاسب عليه.