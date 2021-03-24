اليوم.. إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، لأقوال الشهود في إعادة محاكمة المتهم "هاني. م" في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالاشترك مع آخرين بإثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل المرور.