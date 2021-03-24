شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يهاجم إعلانات رعاة الأهلي : «عيب .. مشوفتش حد بيقول ‏معاك يا ليفربول»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، استيائه الشديد من الاعلانات التليفزيونية الداعمة للنادي الأهلي من قبل الرعاة.

وقال شاكر في تصريحات تليفزيونية: "اللي بيحصل دة عيب، ومش بنشوفه في أي مكان في العالم، مصر بقى فيها قطب واحد بس مش قطبين في الكورة".

وأوضح:" لم أرى على سبيل المثال في انجلترا اعلان يدعم أحد الأندية ويقول (وراك يا ليفربول أو في ضهرك يا مانشيستر)"، في إشارة منه إلى إعلانات رعاة الأهلي.

وشدد هاني شاكر على حزنه الشديد للأوضاع داخل نادي الزمالك في الشهور الأخيرة عقب حل مجلس مرتضى منصور.