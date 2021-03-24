شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة وتعلن تفاصيل حالة طقس خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى اليوم الأربعاء، وقال بان درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اليوم يقترب من 8 إلى 10 درجات مئوية عن ما كانت عليه أمس الثلاثاء، فيجب النزول إلى الشارع بملابس شتوية ثقيلة لا يصابوا بالبرد مرة أخرى.

وأكد شاهين في مداخلة تليفزيونية، «ان الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء ستشهد نشاط مرة آخري في حركة الرياح مع وجود إثارة الرمال والأتربة، الموجودة حاليا في السلوم ومطروح، مؤكدا بانه بعد ساعات قليلة ستصل إلى محافظة الإسكندرية.

وتوقع شاهين بنشاط في حركة الرياح مثير للأتربة، وستتقدم إلى الوجه البحري والقاهرة، بداية يوم الأربعاء، وستنتهي ستنتهي مساء مساء اليوم الأربعاء، وعن فرص سقوط الأمطار، أكد إن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري ستكون غير مؤثرة على حركة الحياة اليومية.

وأضاف شاهين بان نشاط حركة الرياح سوف يسبب في تعليق الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر بسبب ارتفاع الأمواج المياه إلى 4 إلى 5 خمس أمتار تقريبا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، حالة الطقس من اليوم الأربعاء حتي السبت المقبل 27 مارس.

اليوم الأربعاء 24 مارس، أكد خبراء الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة تتراوح من 8 إلى 10 درجات مئوية ليعود طقس إلى المعتدل الشمال وحارفي جنوب البلاد خلال ساعات النهار، وبارد في الليل.

- يوم الخميس 25 مارس، يتوقع هيئة الأرصاد ظهور شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى محافظة القاهرة الكبري وأيضا محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- يوم الجمعة 26 مارس يتوقع أيضا ظهور شبورة في الصباح على بعض الطرق الزراعية بالقرب من المسطحات المائية المؤدية إلى محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري ومدن قناة السويس.

- يوم السبت 27 مارس، يتوقع خبراء الأرصاد ظهور شبورة مائية أيضا في الصباح وعلى بعض الطرق الزراعية، المؤدية أيضا من وإلى محافظتي «القاهرة والجيزة» وأيضا الوجه البحرى ومدن القناة، مع نشاط في حركة الرياح في محافظات جنوب الصعيد وسيناء.