شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر في رسالة للرئيس السيسي : أرجوك أنقذ نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص الأزمات التي يتعرض لها نادي الزمالك في الأونة الأخيرة.

وقال شاكر خلال تصريحات تليفزيونية: "أفخر أني مصري وأفخر أن رئيسي هو عبدالفتاح السيسي".

وأوضح في رسالة لفخامة الرئيس:" أعي تماماً مسئوليات فخامتك وكان الله في العون، وربما يكون الوقت ليس مناسباً لمطلبي ورسالتي هذه، ولكت أرجو انقذ الزمالك".

وأكمل:" أتمنى أن ينقذ الرئيس السيسي الزمالك من أزماته الأخيرة وأن ينظر على الملف الرياضي الشائك ومستجداته التي لا تليق بمصر مؤخراً".

وأنهى تصريحاته:" لا أشك في حب اللجنة الحالية التي تدير الزمالك للنادي ولكن ربما لا تمتلك الخبرات الكافية على المستوى الاداري والرياضي".