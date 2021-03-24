شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يدافع عن مجلس مرتضى منصور ويحذر من مخطط لإسقاط الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية.

وقال هاني شاكر، في مداخلة تليفزيونية: «حزين للغاية لما يحدث لنادي الزمالك في الوقت الحالي، وكنت ارفض الظهور في وسائل الإعلام، بسبب ما يمر به النادي».

وأضاف أنه «تم حل ثلاث مجالس إدارات للزمالك، منذ 2005، في المقابل النادي الأهلي تم حل مجلسه عام 2013، رحل فيها طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت، واستمر مجلس الأهلي كمجلس معين، للحفاظ على استقرار النادي، ونفس الامر حدث مع مجلس محمود طاهر».

وتابع :«لماذا لم يفعل المسئولين مع الزمالك، مثلما ما حدث مع الأهلي، ولكن هذا يؤكد أن الكرة في مصر قطب واحد».

واضاف هاني شاكر أنه كان هناك مخطط لإسقاط نادي الزمالك، كيف يتم إيقاف رئيس نادي الزمالك، قبل مباراة مهمة في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الأهلي ثم بعد ذلك يتم حل مجلس الإدارة«.

وذكر أنه «لو في مشاكل مع مرتضى منصور، يرحل هو، ولكن يستمر باقي المجلس، كلنا نعلم أن رحيل مرتضى، لأسباب إعلامية، وليس بسبب مخالفات مالية».

وتابع: «لماذا حتى الأن لم نرى المخلفات المالية، على الرغم من مرور 4 اشهر على حل مجلس الإدارة».