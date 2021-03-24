شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني تعود لتقديم برنامجها «هي وبس» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الاعلامية رضوي الشربيني، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انها سوف تعود إلى تقديم برنامج «هي وبس» على قناة قناة cbc سفرة بداية من الخميس المقبل .

واكدت لمتابعيها انها سوف تقدم حلقات جديدة ومختلفة من البرنامج في الحلقات التي سوف تقدمها في العودة، وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالتوفيق في عملها الفترة المقبلة.

كانت رضوي الشربيني كتبت منذ يومين في اول تصريح لها عقب وفاة والدتها: أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى وما أبوسش أيدك وأقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فىً الدنيا...أول عيد أم ما أجبش فيه هديه وورد وانتى تحضنينى وتتدعيلى...أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه وانتى أمى...كل ثانيه وانتى في الجنه بإذن الله، كل سنة وكل أم طيبه...كل سنه وكل أم توفاها الله فىً الجنة.».

وكانت والدة الاعلامية رضوي الشربيني قد توفيت مطلع الشهر الجاري وكتبت رضوي عبر صفحتها عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك الله يرحمك يا أمي.. «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأضافت: «ماتت من كنت أكرم من اجلها...امى في ذمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة».