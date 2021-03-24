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لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الوادي الجديد يقرر تعطيل العمل في الحضانات الأربعاء

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعطيل العمل بدور الحضانات ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتزامن مع العاصفة الترابية التي تشهدها المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوي لتجنب آثارها المحتملة، حفاظاً على سلامة وصحة الأطفال.

وأهاب المحافظ بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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