شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الوادي الجديد يقرر تعطيل العمل في الحضانات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعطيل العمل بدور الحضانات ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتزامن مع العاصفة الترابية التي تشهدها المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوي لتجنب آثارها المحتملة، حفاظاً على سلامة وصحة الأطفال.

وأهاب المحافظ بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.