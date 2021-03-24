شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو.

وأضاف شوقي في رسالة مصورة تم نشرها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستعقد خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأكد شوقي أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمنة بالكامل داخل المدارس وستكون بنظام "اوبن بوك".

وطالب شوقي بعدم إسقاط ما حدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، من مشكلات تقنية وحل جماعي على امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، لأنها ستكون مختلفة من حيث الاستعدادات والتأمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أي طالب تعرض لمشكلة تقنية في امتحان أي مادة بالترم الأول سيحسب له اجتياز في هذه المادة، والمتغيبين بعذر قهري لهم الحق في عقد امتحان تكميلي قبل امتحانات أبريل.

وقال إن المقررات التي سيجرى فيها امتحان الطالب نهاية أبريل، سيتم نشرها، وبعدها نشر مقررات شهر مايو، وجدول الامتحانات يتضمن وجود أسئلة لثلاث أو أربع مواد في ورقة واحدة، بحيث تكون امتحانات أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي في ثلاثة أيام فقط.

وبالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع، ستعقد تحت إشراف المدرسة بعد امتحانات شهر مايو، أما باقي المواد ستكون تحت إشراف الإدارة التعليمية، ولن تكون هناك امتحانات موحدة، بل مختلفة حسب كل إدارة.