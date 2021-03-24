شكرا لقرائتكم خبر عن باقي أسبوع على إغلاق الحجز .. مقابر للمسلمين بمساحة 40 مترا من وزارة الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت وزارة الإسكان (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) فتح باب الحجز لـ 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر من 21 فبراير حتى 31 مارس المقبل , حيث لم يتبقى سوع أسبوع على اغلاق الحجز وفق الإعلان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاسكان.

ووفق الاعلان فان مساحة المقبرة 40 متر لقاطني مدينة 6 اكتوبر وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة والشيخ زايد ومحافظة الجيزة (أحياء وضواحي).

ويمكن الحجز قبل المدة المذكورة بالاضافة الى الذين لم يتمكنو من سداد إجراءات الحجز أن يقومو باستكمال باقي إجراءات الحجز.

- اعلان وزارة الاسكان عن حجز مقابر للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر -