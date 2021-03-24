شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة وتقنيات تطبق لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تعتبر إعداد لامتحانات الثانوية العامة، وحتى لا يفاجأ أي طالب بعدم تحقيق رغباته الجامعية، ليتدربوا من الآن على طبيعة الأسئلة ويحسنوا من أدائهم في كل مادة.

وقال شوقي في رسالة مصورة تم نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وزير التربية والتعليم في بيان مصور له بالفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن امتحانات الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، سوف تكشف الغشاشين، وكل طالب سيواجه الحقيقة، والغشاش سيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة.

وأضاف الوزير أن هناك قانونا أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج المدرسة وهناك تقنيات ستطبق لأول مرة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أي غش.