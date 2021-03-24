شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: النزاع التجاري بين أمريكا والصين سيتحول من زاعق إلى مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن يوسف على، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، وأستاذ الاقتصاد، ان اسلوب التفاوض المصرى مع الجانب الصينى بشأن الشراكة في منافع مشروع الحزام والطريق، والمعروف إعلاميا باسم أحياء طريق الحرير، يحتاج إلى تطوير وتغيير، مشيرا إلى أنه على الرغم من الشحنة العاطفية في مسمى طريق الحرير، لارتباطه بذكريات تاريخية، فإن من المفهوم تماما، ان المشروع مصمم لتحقيق مصالح الصين وخدمة استراتيجيتها في التنافس مع الولايات المتحدة، وفى المقابل علينا أن نحدد مصالحنا بوضوح ونعمل على تحقيقها غير ان ذلك لن يتم على النحو الواجب إلا إذ تم التفاوض مع الصين إقليميا بمعنى ان تقوم الدول العربية المعنية بعمل تفاوض جماعى، والا ستستمر الصين في اسلوبها وهو الإنفراد بكل دولة على حدة.

وأضاف خلال محاضرة عبر الزوم بالتعاون بين مؤسسة زايد للإبداع وجامعة النيل، ان الصين تريد أموال من دول الخليج لتمويل البنية التحتية المطلوبة للحزام والطريق في الدول الإسلامية الفقيرة كافغانستان، لكن قد لا يكون ذلك هو الاستخدام الأمثل للاموال اذا نظرنا إلى المصلحة العربية، اكثر من ذلك فإن الصين التي تعلن دوما الترحيب بمشاركة مصر في الحزام والطريق ليس لديها مانع للتعاون مع إسرائيل في إقامة مشاريع سكة حديد قد تؤثر على قناة السويس.

وأكد الدكتور حسن ان عهد التعاون بين أمريكا والصين قد ولى وجاء عهد التنافس والنزاع لكن اسلوب الحرب التجارية الزاعقة الذي ساد ايام ترامب سيتغير إلى حرب تجارية مكتومة وربما تكون أشد وطاة، لأن المؤسسات الأمريكية مجمعة على إن الصين تشكل تهديدا لمصالح أمريكا، مضيفا ان الصين ستلجا في مواجهة النزاع مع أمريكا إلى بناء مزيد من التحالفات، وتعزيز قوتها العسكرية، وابتكاراتها التكنولوجية، لكنه استبعد ان تخطط الصين لازاحة الدولار من ملعبه كالعملة العالمية الأولى في التسويات فذلك يحتاج إلى شروط على رأسها تحرير تدفقات رءوس الاموال والصين ليست مستعدة لعمل ذلك الان.

واختتم بأن الصين مع ذلك ذاقت فوائد ان تكون عملتها عملة احتياط دولية، فلذلك ارباحه وستسعى لزيادة دور عملتها في التجارة الدولية والاستثمار واحد ادواتها في ذلك اتفاقات تسوية المبادلات بالعملات المحلية والتى توسعت فيها بشدة. مكسب العملة الدولية يتمثل في الفرق بين تكلفة أصدار العملة وبين قيمتها الاسمية في الأسواق الخارجية، وكمثال فأن طبع ١٠٠ دولار أمريكى مثلا يكلف أمريكا اقل من ١٠ سنت، والباقى كله مكسب في الدولارات المصدرة للخارج، علما ان نحو ثلثى عرض الدولار الامريكي موجود بالخارج.

أدار الندوة الدكتور حسن نصرت.