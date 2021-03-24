شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ عن مقابلته مع زايد بن حمدان: «أتشرف دائمًا بلقاء الأبطال والفرسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، سعادته البالغة، بعد مقابلته للشيخ زايد بن حمدان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

ونشر المستشار تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صورة تجمعه مع الشيخ زايد بن حمدان، وعلق عليها قائلا ؛«اتشرف دائماً بلقاء الابطال والفرسان والشجعان ... اليوم التقيت بأخي الغالي الشيخ زايد بن حمدان ... الذي أسعد دائماً برؤيته».

وأضاف :«من الاشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز وكأني العب شطرنج معاه ... باختصار اذا شفته اكون سعيد والله يحفظه لبلده ولقيادته واهله ول اخوه تركي».