شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية ناصر العسكرية تحصل على شهادات الاعتماد من هيئة جودة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة احتفالية تسليم شهادات اعتماد أكاديمية ناصر العسكرية العليا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا استعرض خلالها الدعم الدائم من القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، والاعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التي تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمى للدارسين في كل المراحل والأنشطة الدراسية. من جانبه أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على استمرار التعاون المثمر والبناء فيما بينهم وبين القوات المسلحة وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية للوصول بالأكاديمية إلى المستوى المتميز في كل التخصصات المختلفة.

وفى نهاية الاحتفال تم منح شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للأكاديمية، وتكريم الضباط المتميزين لما قدموه من بذل وعطاء من أجل حصول الأكاديمية على تلك الشهادات المرموقة.