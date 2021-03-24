شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «الإنتاج الحربي» وباكستان لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، الفريق أول، على أمير أوان، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، «POF»، على رأس وفد باكستانى رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

فى البداية رحب الوزير بالوفد الباكستانى، وأكد عمق العلاقات التاريخية الثابتة بين البلدين، والتطلع لتطوير التعاون الثنائى مع باكستان فى مختلف المجالات، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعد أحد أهم التحديات المشتركة، واستعرض الوزير الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأشار مرسى إلى دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة لضخها للسوق والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الباكستانية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كافة الأطراف، حيث تم مناقشة التعاون المقترح بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربى»، ومجموعة «POF» الباكستانية للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا تصنيع «الألغام المضادة للدبابات، المفرقعات الصناعية بأنواعها، العبوات الإبتدائية لبمب الهاون» وغيرها من المجالات الأخرى، حيث تم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وأجرى الفريق أول، على أمير أوان، عرضا تقديميا عن المجموعة، فقال إن مجموعة «POF» هيئة للصناعات العسكرية مملوكة لدولة باكستان، تنتج مجموعة واسعة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، مؤكدا حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا. وأضاف أن اهتمام الجانب الباكستانى بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة فى أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتى تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال التصنيع العسكرى.

فى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه للتعاون على أرض الواقع.