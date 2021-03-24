شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة إلى 10 درجات.. حالة الطقس من الأربعاء 24 إلى الاثنين 29 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 24 مارس إلى الاثنين 29 مارس 2021 متوقعة أن تنخفض درجة الحرارة بداية من اليوم الاربعاء 24 مارس بشكل كبير وخلال الايام القادمة على أغلب الانحاء بقيم تتراوح بين 8 إلى 10 درجات ليسود طقس لطيف شمالا، ويكون مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا.

وأوصت الهيئة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأربعاء 24 مارس 2021 :

فرص أمطار خفيفة: على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ورياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد

- حالة الطقس الخميس 25 مارس 2021 :

فرص أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء

- حالة الطقس الجمعة 26 مارس 2021:

فرص سقوط أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد

- حالة الطقس السبت 27 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد

- حالة الطقس الاحد 28 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- حالة الطقس الاثنين 29 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- حالة الطقس من الاربعاء 24 مارس 2021 إلى الاثنين 29 مارس2021