شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعلن عدم إغلاق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإدارة العامىة للمرور، أنها لن تصدر توجيهاتها لإدارات المرور على مستوى الجمهورية بإغلاق أى طريق سريع إلى عند انعدام مستوى الرؤية.

وأهابت إدارة المرور، بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، بسبب ظهور أتربة ورياح.

وتناشد "المرور" بخفض السرعات أثناء القيادة لمنع انقلاب السيارات، مع تكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات.

وأكدت المرور، الدفع بخدمات إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة للأتربة خلال الفترة المقبلة، للحد من الكثافات الناجمة عن انخفاض السرعات.

وشددت "المرور" على أهمية إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة ووضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية والسير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

وأوصت "المرور" باستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا وعند تعطل المركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترا فى اتجاه السير مع استدعاء خدمة الإغاثة بالاتصال بالرقم 01221110000.