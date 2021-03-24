شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: عقد امتحان الترم الثانى للثانوى ورقيا هدفه تحرير الطالب من القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن سبب لجوء الوزارة لعقد امتحانات شهري أبريل ومايو للصفين الأول والثاني الثانوي ورقية وليست الإلكترونية، هدفه تحرير الطلاب من القلق الذي تعرضوا له في امتحانات الترم الأول.

وأضاف الوزير، فى تسجيل صوتى جرى نشره عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: أن الوزارة تحتاج تقييما جادا يعطي لكل طالب حقه، والدولة وضعت جهدها في التطوير التكنولوجي بالثانوية العامة، ولن يكون هناك تابلت ولا تليفونات في امتحانات شهري أبريل ومايو، ومن يخالف ذلك سيعاقب بتهمة الغش.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيجرى وضع ورقة مع كل امتحان تتضمن المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة كبديل عن الكتاب المدرسي، وسيعرف كل طالب مستواه الحقيقي.

وأوضح الوزير: بالنسبة لامتحانات الترم الأول، ستكون النتيجة عبارة عن اجتياز أو عدم اجتياز، ولن تكون عليها درجات، أما درجات الفصل الدراسي الثاني فهي نتيجة السنة كلها من خلال متوسط درجات امتحاني أبريل ومايو.