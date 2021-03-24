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التعليم تعلن طرق تقييم مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، طرق تقييم وضوابط مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المدرسة تتولى عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملاً.

وأضافت أن الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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