ضبط محاولة تهريب هواتف مع راكب قادم من الإمارات بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولى ، اليوم الثلاثاء ، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ، حاول واكد تهريبها من الامارات فور وصوله ، وذلك بمساعدة موظفين بالمطار ، وتم ضبط الهواتف واتخاذ الاجراءات القانونية .

قالت مصادر جمركية إنه وردت معلومات من محمود فياله رئيس قسم مكافحة التهريب ، وساري عبد الحليم رئيس قسم الامن الجمركي ، بمحاولة راكب قادم على طائرة فلاى دبى القادمة من دبي ، تهريب عدد من الهواتف المحمولة والخروج بهم من مطار برج العرب الدولى بمساعدة مجموعة من الموظفين العاملين بالمطار .

وبالعرض على سامح شرباش مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة من مصطفى حسين رئيس الوردية لتتبع الراكب والموظفين ، حيث تم ضبط أحد الموظفين العاملين بالمطار ، والذى قام بتسلم الهواتف من الراكب ، ولف ١٣ هاتفا محمولا على جسده محاولا الخروج بها من الدائرة الجمركية ، كما قامت اللجنة بالبحث بداخل دورات المياه ، وتم العثور على ٥٩ هاتفا محمولا آخرين ، ليصبح العدد الإجمالي ٧٢ هاتفا محمولا .

قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية ، إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية ، واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي .