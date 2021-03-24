التعليم تكشف مقررات منهج الترم الثاني لأولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

​كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الثانوي، البديلة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بنظام امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً.

وأكدت الوزارة أن الإمتحان سيكون بنظام (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وأشارت إلى أن درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

و جاءت مقررات امتحاني ابريل ومايو على النحو التالي: