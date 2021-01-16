نشرة الحوادث المسائية.. مقتل "أبو البنات" بدار السلام وتفاصيل جديدة في قضية "الضابط المزيف"...
بينهم منتج سينمائي.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بمحور 26 يوليو
بينهم منتج سينمائي.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بمحور 26 يوليو...
جثة في مصرف.. بائع يقتل ابنته بسبب الغياب عن المنزل بالقليوبية
جثة في مصرف.. بائع يقتل ابنته بسبب الغياب عن المنزل بالقليوبية...
حاول منعهم من سرقته.. ضبط 3 متهمين بقتل مزارع في الشرقية
حاول منعهم من سرقته.. ضبط 3 متهمين بقتل مزارع في الشرقية 'حاول منعهم من سرقته.. ضبط 3 متهمين بقتل مزارع في الشرقية'
30 يناير.. الحكم في دعوى عرض اتفاقية مبادئ سد النهضة على البرلمان
30 يناير.. الحكم في دعوى عرض اتفاقية مبادئ سد النهضة على البرلمان...