تقرير شركة إدارة العملات المشفرة المؤسسية يسجل مستوى قياسي جديد للأصول المُدارة على الرغم من تراجع التدفقات الأمريكية

تام شمس - الثلاثاء 23 مارس 2021 09:55 صباحاً - وفقًا لشركة إدارة استثمار الأصول الرقمية، كوين شيرز، انخفض الطلب المؤسسي في الولايات المتحدة بشكل طفيف، لكن الصناديق الأوروبية لا تزال تشتري.

ووفقًا لتقرير كوين شيرز الصادر يوم ٢٢ مارس عن تدفق الأموال الأسبوعي، بلغ إجمالي التدفقات المجمعة في منتجات العملات المشفرة المؤسسي ٩٩ مليون دولار للأسبوع المنتهي في ٢٠ مارس.

وتشير البيانات إلى تراجع كبير في الطلب المؤسسي، حيث انخفضت التدفقات الوافدة بنسبة ٥٩٪ عن الأسبوع السابق الذي سجل ٢٤٢ مليون دولار.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الأصول الخاضعة للإدارة لأفضل منتجات الاستثمار المؤسسي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ ٥٧ مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه بينما انخفض الطلب في الولايات المتحدة، واصلت المؤسسات الموجودة في أوروبا وكندا الشراء الأسبوع الماضي.

انخفضت أيضًا الأحجام اليومية للمنتجات المرتبطة ببيتكوين بحوالي ٣٥٪ لتصل إلى ٧١٣ مليون دولار يوميًا مقابل ١,١ مليار دولار يوميًا في المتوسط ​​لعام ٢٠٢١. ومع ذلك، ظلت أحجام التداول ثابتة عند ١١,٨ مليار دولار يوميًا.

وقد أشارت كوين شيرز أن هناك القليل جدًا من الاهتمام بمنتجات باينانس كوين وريبل وبيتكوين كاش على التوالي.

لا تزال غرايسكيل هي الشركة الرائدة في السوق للاستثمار المؤسسي، حيث يبلغ إجمالي أصوله الخاضعة للإدارة ٤٤,٢ مليار دولار وفقًا لتغريدة بتاريخ ٢٣ مارس من الشركة. من هذا الإجمالي، تم استثمار ٨٤٪ في بيتكوين ترست التابعة للشركة.

كان صندوق كوين شيرز الخاص، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأصول المُدارة بأقل من ٥ مليارات دولار، هي جهة إدارة العملات المشفرة المؤسسية الوحيدة التي سجلت تدفقات خارجية لهذا الأسبوع، وخسرت ٢٥,٩ مليون دولار. احتل الصندوق الكندي ثري آي كيو المرتبة الثالثة حيث زاد بمقدار ١,١ مليون دولار ليصل إجمالي الأصول المدارة إلى ١,٧ مليار دولار.

في وقت كتابة هذه المقالة، استمرت بيتكوين في التصحيح بعد انخفاضها بنسبة ٣,٦٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليتم تداولها عند ٥٤٨٥٠ دولارًا. وقد خسرت إيثريوم ٤٪ خلال نفس الفترة ويتم تداولها حاليًا مقابل ما يقرب من ١٧٠٠ دولار.