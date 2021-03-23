١٠٠٠٠٠ مستثمر يريدون المشاركة في بيع توكن كاسبر لابز، لكن معظمهم لن يستطيع

تام شمس - الثلاثاء 23 مارس 2021 09:55 صباحاً - بدأت المرحلة الأولى من ثلاث مراحل لبيع توكن كاسبر يوم ٢٣ مارس في منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق. يتنافس المستثمرون على ٨٠٠ مليون توكن CSPR بأسعار ٠,٠١٥ دولار، مع خضوع التوكنات لحجز لمدة ١٢ شهرًا. والمشاركون مقيدون بشراء ما بين ١٠٠ دولار و١٠٠٠ دولار من التوكن لكل منهم.

إذا استثمر كل مستثمر مبلغ ١٠٠٠ دولار المخصص له، فلن يتمكن سوى ١٢٠٠٠ مستثمر من المشاركة. مع بيع ١٥٪ من التوكنات بالفعل ووجود أكثر من ١٠٠٠٠٠ شخص في قائمة الانتظار، فإن الطريقة الوحيدة التي سيتم بها خدمة الجميع هي إذا قدم كل مستثمر ١٠٢ دولار أمريكي في عملية البيع.

المستثمرون الذين يأملون في المشاركة في بيع توكنات CSPR من كاسبر لابز على كوين ليست سيتعرضون لصدمة، مع وجود أكثر من ١٠٠٠٠٠ مستثمر ينتظرون البيع حتى الآن.

غرفة انتظار للمشاركة في بيع توكنات كاسبر لابز: كوين ليست

لقد حطم بيع التوكن الرقم القياسي السابق للاشتراكات في كوين ليست، وهو البيع المجتمعي لتوكن فلو من دابر لابز الذي كان يضم أكثر من ١٢٠٠٠ شخص.

بعد تلقي أكثر من ١٠٠٠٠٠ اشتراك في عرض كاسبر، خفضت كوين ليست حدود الشراء وزادت عدد التوكنات المخصصة لكل مرحلة من مراحل البيع. زاد تخصيص المرحلة الأولى من ٤٠٠ مليون CSPR (أو ٤٪ من إمداد التوكن) إلى ٨٠٠ مليون توكن (أو ٨٪). وتم تخفيض حدود الشراء من ٥٠٠٠ دولار إلى ١٠٠٠ دولار.

وفي محاولة لمنع سقوط موقع الويب وسط ارتفاع الطلب من المستثمرين، حسبما شوهد خلال عرض نير على كوين ليست في أغسطس ٢٠٢٠، نفذت كوين ليست برنامج غرفة انتظار افتراضية لبيع كاسبر.