التطبيق اللامركزي للألعاب الثاني يجمع ٢ مليون دولار في عملية بيع توكن خدمة خاصة

تام شمس - الاثنين 22 مارس 2021 07:03 مساءً - أعلن تطبيق الألعاب اللامركزية إليان ورلدز يوم الإثنين أنه نجح في جمع ٢ مليون دولار من بيع توكن الخدمة تريليوم (TLM) لمستثمرين من القطاع الخاص.

ووفقًا لداب رادار، تحتل إليان ورلدز حاليًا المرتبة الثانية في تصنيف التطبيقات اللامركزية للألعاب من حيث عدد المستخدمين. ومن بين المستثمرين في عملية بيع التوكنات الأخيرة، أنيموكا براندز، مطور ذا ساندبوكس وفورميولا ون دلتا تايم؛ ولونغلينغ كابيتال، التي أنشأت تطبيق ميتو في الصين؛ وثري كوماس؛ وديجيتال أسيتس غروب.

إليان ورلدز هو عالم متعدد للتمويل اللامركزي يدار فيه الكواكب كمنظمات مستقلة لامركزية. يتم استخدام تريليوم كتوكن للحوكمة عبر المنظمات المستقلة اللامركزية الستة وقد تم تعدينه بواسطة اللاعبين داخل اللعبة منذ ديسمبر ٢٠٢٠.

يمكن استخدام التوكنات لمحاولة الاستحواذ العدائي على خزائن الكواكب الأخرى، إلى جانب زيادة عائد التعدين من الأراضي داخل اللعبة وغيرها من التوكناتغير القابلة للإتلاف. وقد علق المؤسس المشارك سارو ماكينا على قاعدة المستخدمين المتزايدة للعبة:

"نحن نرحب بآلاف اللاعبين الفريدين الجدد كل أسبوع من جميع أنحاء العالم، الذين يحبون التنافس مع بعضهم البعض لاختيار أفضل منصة تعدين توكنات غير قابلة للإتلاف، ومشاهدة احتياطياتهم من تريليوم وهي تنمو وتسيطر على الكواكب الأكثر ثراءً."

كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أنيموكا براندز، يات سيو، إن شركة إليان ورلدز شاركت رؤية الشركة بشأن التوكنات غير القابلة للإتلاف وترميز محتوى اللعبة، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى "التحقيق في الخيارات للاستفادة من بعض عناوين IP والعلامات التجارية المثيرة التي نعمل معها".