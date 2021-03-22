شركة الإنترنت الكورية الجنوبية العملاقة "نافير" تنضم إلى سباق شراء حصة في بيتهامب

تام شمس - الاثنين 22 مارس 2021 07:03 مساءً - بحسب ما ورد بدأت شركة الإنترنت الكورية الجنوبية الكبرى نافير مفاوضات للاستحواذ على حصة في أكبر بورصة العملات المشفرة في البلاد، بيتهامب.

وقد ناقشت نافير إمكانية الاستحواذ على حصة في الأسهم مع شركة بيتهامب الرئيسية "فيدينتي"، حسبما ذكرت صحيفة مايل بيزنس" المحلية يوم الاثنين نقلًا عن عدة مصادر لم تذكر اسمها.

تعد نافير مزودًا لأكبر محرك بحث وتطبيق محادثة في كوريا الجنوبية "لاين"، ويقال إنها تسعى لتوسيع وجود منصتها في سوق التكنولوجيا المالية في البلاد. كما يقال إن عملاق الإنترنت يخطط لإضافة بيتكوين (BTC) كخيار دفع على خدمات الدفع الخاصة به نافير باي وكذلك لاين باي في اليابان والولايات المتحدة.

وحسبما ورد، هناك ما لا يقل عن ١٠ شركات تسعى للحصول على حصة في بيتهامب بما في ذلك بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى مثل مورغان ستانلي وعملاقة الدفع "فيزا"، بالإضافة إلى أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، باينانس. ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة كوريا تايمز، فإن دويتشه بنك أيضًا من بين المستثمرين المحتملين.

كان موقع بيتهامب موضوعًا لتقارير وإشاعات متعددة بشأن صفقة استحواذ محتملة على مدى السنوات العديدة الماضية. ويقال إن بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية العملاقة يتفاوض على البيع مع شركات أجنبية منذ عام ٢٠١٩ على الأقل، بعد الصعوبات المزعومة في المدفوعات في صفقات الاستحواذ السابقة لشركة بيتهامب. وقد نفت شركة الألعاب نيكسون العملاقة تقارير عن استحواذها على حصة في البورصة.