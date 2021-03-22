تام شمس - الاثنين 22 مارس 2021 07:03 مساءً - انفجرت عمليات البحث على غوغل عن بيتكوين (BTC) المنبثقة من تركيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعد أن انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة ١٤٪ عقب إقالة محافظ البنك المركزي.
ووفقًا لبيانات من مؤشرات غوغل، ارتفع عدد عمليات البحث عن بيتكوين بنسبة ٥٦٦٪ في الساعات التي أعقبت مباشرةً أنباء زوال الليرة.
انخفضت قيمة الليرة بنسبة ١٤٪ في انخفاض سريع بعد أن أقال الرئيس التركي أردوغان محافظ البنك المركزي في البلاد. يعود الفضل إلى المحافظ السابق، ناجي أغبال، في سحب الليرة من أدنى مستوياتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وقد قيل إن عزله المفاجئ قد صدم المستثمرين المحليين والأجانب، وفقًا لبي بي سي نيوز.
استعادت الليرة التركية خُمس قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام ٢٠٢١ وحده. كان سبب الانخفاض الأخير بنسبة ١٤٪ هو المخاوف من أن التقدم الذي أحرزه ناجي أغبال يمكن أن يتراجع عن طريق تعيين المحافظ الجديد، شاب كافجي أوغلو، وهو مصرفي وسياسي يقال إنه يعارض استخدام أسعار الفائدة المرتفعة لمحاربة التضخم.
يعد الارتفاع في عدد عمليات البحث عن بيتكوين من قبل المواطنين الأتراك أعلى مستوى حتى الآن، وهو ما يمثل ضعف عدد عمليات البحث المسجلة خلال موجة الارتفاع الصاعدة من ٢٠١٧-٢٠١٨.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات البحث عن بيتكوين في تركيا ترتفع ٥٦٦٪ بعد هبوط الليرة التركية ١٤٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.