عمليات البحث عن بيتكوين في تركيا ترتفع ٥٦٦٪ بعد هبوط الليرة التركية ١٤٪

تام شمس - الاثنين 22 مارس 2021 07:03 مساءً - انفجرت عمليات البحث على غوغل عن بيتكوين (BTC) المنبثقة من تركيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعد أن انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة ١٤٪ عقب إقالة محافظ البنك المركزي.

ووفقًا لبيانات من مؤشرات غوغل، ارتفع عدد عمليات البحث عن بيتكوين بنسبة ٥٦٦٪ في الساعات التي أعقبت مباشرةً أنباء زوال الليرة.

عمليات البحث عن بيتكوين من تركيا على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: مؤشرات غوغل

انخفضت قيمة الليرة بنسبة ١٤٪ في انخفاض سريع بعد أن أقال الرئيس التركي أردوغان محافظ البنك المركزي في البلاد. يعود الفضل إلى المحافظ السابق، ناجي أغبال، في سحب الليرة من أدنى مستوياتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وقد قيل إن عزله المفاجئ قد صدم المستثمرين المحليين والأجانب، وفقًا لبي بي سي نيوز.

استعادت الليرة التركية خُمس قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام ٢٠٢١ وحده. كان سبب الانخفاض الأخير بنسبة ١٤٪ هو المخاوف من أن التقدم الذي أحرزه ناجي أغبال يمكن أن يتراجع عن طريق تعيين المحافظ الجديد، شاب كافجي أوغلو، وهو مصرفي وسياسي يقال إنه يعارض استخدام أسعار الفائدة المرتفعة لمحاربة التضخم.

يعد الارتفاع في عدد عمليات البحث عن بيتكوين من قبل المواطنين الأتراك أعلى مستوى حتى الآن، وهو ما يمثل ضعف عدد عمليات البحث المسجلة خلال موجة الارتفاع الصاعدة من ٢٠١٧-٢٠١٨.