مايكروسوفت تستطلع آراء مستخدمي إكس بوكس حول خيار الدفع ببيتكوين

تام شمس - الاثنين 22 مارس 2021 07:03 مساءً - يبدو أن شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا تفكر في تقديم مدفوعات بيتكوين (BTC) في متجرها على الإنترنت لمنصة ألعاب إكس بوكس.

ووفقًا لمنشور ريديت يوم ٢١ مارس على صفحة ريديت الفرعية r/XboxSeriesX، أجرت مايكروسوفت استبيانًا يسأل مستخدمي إكس بوكس عن خيارات الدفع المفضلة لديهم في متجرها عبر الإنترنت.

حيث يسأل الاستطلاع المزعوم: "أي من طرق الدفع الأخرى ترغبون في استخدامها على إكس بوكس؟"، مع إدراج بيتكوين كإحدى طرق الدفع المحتملة. تم أيضًا تداول نفس الصورة عبر العديد من المنتديات الفرعية الأخرى بما في ذلك r/ethtrader وr/Bitcoin.

قال أحد مستخدمي إكس بوكس أن الاستطلاع متاح "إذا شاركت في برنامج إكس بوكس إنسايدر لاختبار بيتا لتحديثات نظام التشغيل."

في عام ٢٠١٤، بدأت مايكروسوفت في قبول بيتكوين لتمويل حسابات مايكروسوفت، مما يسمح للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة بشراء محتوى من ويندوز، بما في ذلك ألعاب إكس بوكس. وبعد إيقاف خيار الدفع لفترة وجيزة، استأنفت مايكروسوفت مدفوعات بيتكوين لمتجر مايكروسوفت في يناير. لا يتم دعم المدفوعات القائمة على العملة المشفرة حاليًا في متجر إكس بوكس عبر الإنترنت.

وفي حين أن الشركة قد تكون منفتحة لقبول بيتكوين كوسيلة دفع، إلا أن مايكروسوفت ليس لديها خطط للقيام بخطوة أكبر في مجال العملات المشفرة مثل تسلا. حيث قال الرئيس براد سميث إن الشركة ليس لديها أي خطط لتنويع العملات المشفرة بعد استثمار تسلا بقيمة ١,٥ مليار دولار في بيتكوين.