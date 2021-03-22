نجم وسائل التواصل الاجتماعي الصيني "بارت بيكر" يقدم ٨ توكنات غير قابلة للإتلاف مع ديفاين آرت

سيقوم بيكر، الذي لديه حوالي ٢٤ مليون متابع عبر العديد من منصات الوسائط الاجتماعية الصينية، بإجراء مزاد لثمانية توكنات غير قابلة للإتلاف فريدة كجزء من التعاون. وستسمح إحدى توكنات غير قابلة للإتلاف، والتي تسمى ذا بارت بيكر إكسبيرينس، للفائز بالمزاد بعمل فيديو مع بيكر يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وترميزه في توكن غير قابل للإتلاف. وستكون المزادات السبعة الأخرى لأشهر مقاطع الفيديو لبيكر والتي تم سكها بتنسيق توكن غير قابل للإتلاف.

وتعليقًا على تعاونه مع ديفاين آرت ونمو التوكنات غير القابلة للإتلاف، قال بيكر:

"تكتسب التوكنات غير القابلة للإتلاف اعتمادًا كبيرًا في الأسواق الغربية، لكنها لم تكتسب بعد قوة جذب ذات مغزى في آسيا. ومع عررض هذا التوكن غير القابل للإتلاف بالشراكة مع ديفاين آرت، لا أريد تغيير ذلك فحسب، بل أفعل ذلك أيضًا بطريقة مبتكرة من خلال إطلاق الفيديو الأول في شكل توكن غير قابل للإتلاف".

وقد علقت ديفاين آرت:

"إن الشراكة مع المؤثر البارز في آسيا بارت بيكر يمكن أن تكون إشارة مبكرة لازدهار التوكنات غير القابلة للإتلاف في آسيا الذي ظهر في الغرب."

تقوم ديفاين آرت بتسويق نفسها كأول منصة توكنات غير قابلة للإتلاف لا مركزية في آسيا، مع التركيز على الفن الرقمي والموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب والمقتنيات. تم إطلاق المنصة رسميًا في وقتٍ سابق من هذا الشهر مع العديد من المبدعين البارزين، بما في ذلك بيكر ورسامة الرسوم المتحركة الكورية "ماري كيم".