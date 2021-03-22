سيلف كي (KEY) تجني مكاسب بنسبة ٤٥٠٪ بعد عمليات الترقية المحورية لإدارة البيانات والتمويل اللامركزي

تام شمس - الاثنين 22 مارس 2021 11:49 صباحاً - أصبحت البيانات واحدة من أكثر الموارد قيمة على هذا الكوكب، وقد ساعد تحليلها وجمعها وتحقيق الدخل منها شركات مثل غوغل وفيسبوك على تحقيق مكانة مرموقة في نظر المستثمرين. ولكن مع تحقيق الدخل تأتي المخاطر وحماية الخصوصية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشركات ومنتجي البيانات.

وأحد مشاريع العملة المشفرة الذي يركز على مساعدة الأفراد والشركات في إدارة البيانات الشخصية هو سيلف كي (KEY)، وهو نظام أساسي للهوية قائم على بلوكتشين يسعى إلى إحداث ثورة في عملية اعرف عميلك وتجسد روح الهوية الذاتية السيادية.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريديغ فيو أن سعر توكن KEY قد قفز بنسبة ٤٧٠٪ خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع من أدنى مستوى عند ٠,٠٠٤٩٥ دولار يوم ١٧ فبراير إلى أعلى مستوى عند ٠,٠٢٨٣ دولار يوم ٢٠ مارس حيث ارتفع حجم التداول بنسبة ٤٥٠٪ خلال ٢٤ ساعة.

مخطط زوج سيلف كي مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

مع اكتساب تقنية بلوكتشين اعتمادًا سائدًا، تزداد أهمية الحاجة إلى طرق لتأمين معلومات الهوية ونقلها، ومن المحتمل أن تصبح التطورات الأخيرة لمشروع سيلف كي واحدة من الشركات الرائدة في توفير الأدوات ذات الصلة لمجتمع العملة المشفرة.

دخول سيلف كي إلى مجال التمويل اللامركزي

بدأ نشاط التداول وإثارة المجتمع في الانتعاش في أوائل فبراير عندما بدأ المشروع في مناقشة سوق تبادل سيلف كي، والمعروف أيضًا باسم KeyFi، وهي منصة مالية لامركزية تركز على حماية بيانات المستخدم.

في ١٨ فبراير، أعلن سيلف كي الانتهاء بنجاح من عملية توزيع التوكنات للمستخدمين الذين أكملوا التحقق من بيانات اعتماد منصة KeyFi، وكشف الفريق أيضًا عن عملية توزيع توكنات مستمرة بين فبراير ويونيو حيث ستتاح لأصحاب توكن KEY المؤهلين الفرصة لتلقي توكن KEYFI مثل بالإضافة إلى مفتاح إضافي.

بعد الكشف عن عمليات توزيع التوكن، زادت أحجام التداول وتويتر بشكل ملحوظ حيث بدأ مستخدمو التمويل اللامركزي في إظهار اهتمام أكبر بالمنصة التي تركز على الخصوصية.

بعد اختراق السعر الأولي الذي بلغ ذروته يوم ٢١ فبراير، دخل توكن KEY في فترة توطيد استمرت حتى ٩ مارس حيث شهد قطاع التمويل اللامركزي بأكمله تراجعًا في أسعار التوكنات ونشاط البروتوكول.

منذ ٩ مارس، ارتفع سعر KEY بأكثر من ٢٨٠٪ حيث أشرك المشروع أعضاء المجتمع في المناقشات المتعلقة بإدارة الهوية، ومؤسسة سيلف كي ومحفظة الهوية الذاتية ومعرف سيلف كي.

كان ظهور التمويل اللامركزي خلال العام الماضي قوة دافعة للنمو في مجال العملات المشفرة ولا يظهر أي علامات على التباطؤ في المستقبل القريب. مع بدء الشركات والمستخدمين العاديين في استكشاف ما يجب أن يقدمه التمويل اللامركزي، يمكن أن ترى سيلف كي المزيد من الصعود إذا اكتسبت منتجات حماية الهوية الخاصة بها قوة دفع.

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