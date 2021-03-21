لوحة بارانوف روسين تُباع بالمزاد في صورة توكن غير قابل للإتلاف

تام شمس - الأحد 21 مارس 2021 11:50 صباحاً - سيد من أوائل القرن العشرين يفتخر بعملٍ فني دائم في متحف الفن الحديث على وشك الحصول على حياة جديدة على بلوكتشين.

فبالتعاون مع سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف "مينتابل"، ستطلق عائلة فلاديمير بارانوف روسين مجموعة من أعمال كوبو-فيوتشريست الفنية الشهيرة. وسيكون هناك عدد من اللوحات التي تم ترقيمها ف صورة ١٠٠٠قطرة طباعة، وثلاثة مزادات لقطع فنية رقمية في صورة توكنات غير قابلة للإتلاف، ومزاد واحد هجين لتوكن غير قابل للإتلاف/ لوحة مادية تم تعيينه لإرسال أعلى مزايد لكل من لوحة أصلية من بارانوف روسين بالإضافة إلى صورة توكن غير قابل للإتلاف للوحة الأصلية.

في بودكاست مزود بيانات سوق العملات المشفرة "بريف نيو كوين"، أشار زاك بوركس، الرئيس التنفيذي لسوق التوكنات غير القابلة للإتلاف "مينتابل"، إلى أن المزاد القادم قد يكون المثال الأبرز لترميز لوحة فنية مادية.

حيث قال بيركس: "هذا تاريخي، لم يكن لدينا شيء مثل هذا في نظام التوكنات غير القابلة للإتلاف البيئي من قبل". "إن التوكنات غير القابلة للإتلاف كانت موجودة منذ ثلاث سنوات حتى الآن، على الأقل على إيثريوم، ولم يكن هناك قط قطعة من الفنون المرمّزة. لقد كان دائمًا شيئًا ناقشناه في النظام البيئي للتوكنات غير القابلة للإتلاف، ولكن لم يتم إنجازه في الواقع، ولا سيما من شخص يحمل مثل هذا الإرث مثل فلاديمير بارانوف روسين".

وقد قال حفيد بارانوف روسين، اذلي يحمل أيضًا اسم فلاديمير، إن مزيج الفن المادي/ بلوكتشين يتناسب تمامًا مع الإرث الروسي. كان بارانوف روسين مخترعًا ونحاتًا ورسامًا، وكان معروفًا بالتجارب والقطع الطليعية التي دمجت الصوت واللون والتكنولوجيا، مثل "البيانو الثماني".

أشار حفيد بوركس وبارانوف روسين إلى أن مينتابل تتوقع اهتمامًا من جامعي الأعمال الفنية، وحيتان إيثريوم الأغنياء حديثًا، وهواة الجمع غير الرسميين جميعًا.

النقاد يتحولون إلى محبي تجميع

كان الكثيرون في عالم الفن غاضبين من التوغل الأخير للعملات المشفرة، وتذمروا من أن العمل الذي قدمه الفنانون الرقميون والتوكنات غير قابل للإتلاف كان طفوليًا أو لم يجذب انتباههم. وهو رد له أوجه تشابه تاريخية كبيرة، بما في ذلك مع بارانوف روسين: فبينما كان النقاد والصحافة متشككين بشأن أعماله في ذلك الوقت، أصبحت إحدى منحوتاته الآن جزءًا من المجموعة الدائمة في متحف الفن الحديث.

وعندما سئل عما إذا كان بارانوف روسين سيشارك في ثورة الفن الحالية للتوكنات غير القابلة للإتلاف إذا كان على قيد الحياة اليوم، رد حفيده بحماس بالإيجاب.

حيث قال: "بالطبع. إنه شيء قام به طوال حياته المهنية، لذا نعم بالتأكيد، أعتقد أن هذا هو الشيء المثير حول بلوكتشين". "الشيء الآخر أيضًا، كفنان، هو الشيء الأكثر أهمية الذي تريد أن يراك الناس تعمل فيه، سواء كنت ميتًا أو حيًا، لذا فإن المشهد الفني بأكمله في تقنية بلوكتشين ومجال التوكنات غير القابلة للإتلاف تجلب الكثير من العيون على المجموعة."

سيشمل المزاد مجموعة متنوعة من القطع الفنية بنطاقات أسعار مختلفة. سيكون المزاد الأساسي هو اللوحة المادية المرتبطة بتوكن غير قابل للإتلاف (سيتم إرسال اللوحة إلى الفائز بالبريد)، بالإضافة إلى ثلاثة مزادات أخرى للأعمال الرقمية، وستة "إصدارات مفتوحة" - ١٠٠٠ قطعة رقمية بسعر ثابت.

يعتقد بوركس أن مجرد إنشاء توكن غير قابل للإتلاف مرتبط بشكل واسع بالقطعة المادية يؤدي إلى فوائد من حيث تقليل الأعمال الورقية ومسك الدفاتر.

ويبدو أيضًا أن العمل المادي الهجين وإصدارات التوكن غير القابل للإتلاف في ارتفاع: الأسبوع الماضي، كان كوينتيليغراف أول من أبلغ عن أن الفنان البريطاني الأسطوري داميان هيرست سيطلق مشروع توكن غير قابل للإتلاف بعنوان "ذا كارنسي".

ويبدو أن الأشخاص الذين ينتقدون التكنولوجيا الجديدة سيكونون هم من سيجمعونها قريبًا.