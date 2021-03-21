بعد غرامة قدرها ٦,٥ ملايين دولار من قبل هيئة تداول السلع الآجلة، تؤجل كوين بيز الإدراج المباشر للأسهم

تام شمس - الأحد 21 مارس 2021 11:50 صباحاً - بعد تسوية رسوم الإبلاغ غير السليم عن حجم التبادل و"التداول الذاتي" مع لجنة تداول السلع الآجلة أمس، ظهرت تقارير تفيد بأن بورصة العملات المشفرة العملات "كوين بيز" من المقرر أن تؤجل إدراج أسهمها إلى الشهر المقبل. وكان من المتوقع في السابق أن تطرح الشركة للاكتتاب العام في وقتٍ ما في مارس.

بالأمس، ١٩ مارس، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة عن تسوية مع كوين بيز بشأن الرسوم التي تفيد بأن الشركة أبلغت بشكل غير دقيق عن بيانات التداول على بيتكوين، وأن الموظف "تداول ذاتيًا" لخلق وهم الحجم والطلب على لايتكوين.

قال القائم بأعمال مدير إنفاذ القانون فينسينت ماكغوناغل: "إن الإبلاغ عن معلومات كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة عن المعاملات يقوض سلامة تسعير الأصول الرقمية". "يرسل إجراء الإنفاذ هذا رسالة مفادها أن المفوضية ستعمل على حماية نزاهة وشفافية هذه المعلومات".

ينص طلب لجنة تداول السلع الآجلة على أنه بين يناير ٢٠١٥ وسبتمبر ٢٠١٨، قامت الشركة بتشغيل برنامجين للتداول الآلي وهيدجر وربليكيتور. بينما كشفت البورصة عن استخدام برنامج تداول، لم تكشف عن أنها كانت تستخدم عمليتين متطابقتين في كثير من الأحيان.

نتيجةً لذلك، قدمت كوين بيز إي بي آي بيانات تداول احتيالية إلى كيانات مثل مؤشر سعر بيتكوين المرجعي لبورصة شيكاغو التجارية وكوين ماركت كاب وكذلك مؤشر بيتكوين لبورصة نيويورك عبر "النقل المباشر" من كوين بيز.

وتشير لجنة تداول السلع الآجلة أن هذه البيانات المزيفة "من المحتمل أن تؤدي إلى حجم ومستوى متصور من السيولة للأصول الرقمية، بما في ذلك بيتكوين، والتي كانت خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة."

بالإضافة إلى ذلك، يشير الإعلان إلى أن الموظف تعمد وضع تداولات مطابقة لزوج لايتكوين مقابل بيتكوين خلال فترة ستة أسابيع في عام ٢٠١٦ لخلق وهم بالسيولة والطلب على لايتكوين. وجدت لجنة تداول السلع الآجلة أن كوين بيز "مسؤولة بشكل غير مباشر" عن هذه الصفقات الاحتيالية.

وتبلغ العقوبة الإجمالية لهذه التهم ٦,٥ مليون دولار.

تأخر الاكتتاب العام الأولي

بعد التسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة، قال تقرير في وقتٍ متأخر من الليلة الماضية من بلومبرغ إن البورصة قد أخرت إدراج أسهمها المباشر إلى الشهر المقبل.

نقلًا عن "أشخاص على دراية بالموضوع"، قالت بلومبرغ إن خطط طرح الأسهم في مارس في البورصات الأمريكية "تراجعت"، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.