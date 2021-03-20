بورصة الأسهم البرازيلية توافق على اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا اللاتينية

تام شمس - السبت 20 مارس 2021 03:49 صباحاً - وافقت الهيئة البرازيلية للأوراق المالية والبورصات (CVM)، على اثنين من الصناديق المتداولة في البورصة للعملات المشفرة هذا الأسبوع - أحدهما يتكون من بيتكوين بنسبة ١٠٠٪ والآخر يتكون من خمس عملات مشفرة، بالإضافة إلى بيتكوين (BTC).

وبالنسبة لكيو آر أسيت مانجمنت، شركة إدارة الصندوق المتداول في البورصة لبيتكوين فقط، يمكن للمنتج تسريع إطلاق منتج مماثل في الولايات المتحدة، نظرًا لأن الهيئة البرازيلية للأوراق المالية والبورصات، وكذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، جزء من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وسيتم تداول كل من صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة الأسهم البرازيلية، أو B٣. ووفقًا لبرازيل جورنال، صرح اثنان من البنوك الرئيسية في البلاد، إيتاو وبي تي جي باكتوال، بتقديم صناديق هاشديكس المتداولة في البورصة لعملائهم.

وسوف يتم تداول صندوق كيو آر المتداول في بورصة على B٣ مع رمز المؤشر QBTC١١، في حين أن صندوق هاشديكس سيحمل رمز المؤشر HASH١١. من المتوقع أن يبدأ تداول الصندوق المتداول في البورصة HASH١١ هذا الشهر، بينما من المتوقع أن يبدأ صندوق QBTC١١ المتداول في البورصة في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

في حالة صندوق كيو آر المتداول في البورصة، سيكون المؤشر المستخدم لحساب سعر بيتكوين هو بورصة شيكاغو للسلع.

ويرى فرناندو كارفالو، الرئيس التنفيذي لشركة كيو آر كابيتال، وهي الشركة القابضة لكيو ر أسيت، هذه الحركة كمعلم هام للابتكار في سوق رأس المال البرازيلي. حيث قال في اتصال داخلي مع كوينتيليغراف:

"إن الصندوق المتداول في البورصة الخاص بنا، والذي سيتم تداوله تحت رمز مؤشر QBTC١١، يعد علامة فارقة في السوق البرازيلية. إذ ينتهي الأمر بالأصل ليكون بمثابة تحوط مزدوج، لأنه سلعة رقمية وفي نفس الوقت، يتم تداوله بالدولار في السوق العالمية. ولا يرتبط سعره بفئات الأصول الأخرى، مما يعني أنه يتم اعتماده بشكل متزايد من قبل كبار المديرين والمستثمرين ضمن محافظ متنوعة".

في حين أن صندوق هاشديكس المتداول في البورصة سيتبع مؤشر ناسداك كريبتو إندكس (NCI)، وهو مؤشر طورته ناسداك وهاشديكس. في سبتمبر ٢٠٢٠، حصلت هاشديكس البرازيلية على موافقة من الهيئة التنظيمية في برمودا، ووافقت مع ناسداك على أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة في العالم - وهو صندوق ناسداك كريبتو إندكس المتداول في البورصة من هاشديكس.