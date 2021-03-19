المنشئ المشارك لديم يغادر فيسبوك إلى بلانيت لابز

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 11:55 مساءً - كيفن ويل، نائب رئيس المنتج في وحدة المحفظة الرقمية من فيسبوك وأحد مبتكري عملة ليبرا، التي تسمى الآن ديم، سيترك عملاق الوسائط الاجتماعية.

ففي موضوع على تويتر اليوم، قال ويل إنه سيترك فيسبوك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ليصبح رئيسًا للمنتجات والأعمال في شركة بلانيت لابز للفضاء والتحليلات ومقرها سان فرانسيسكو. كان ويل أحد قادة وحدة المحفظة الرقمية لشركة التواصل الاجتماعي - التي كانت تسمى سابقًا كاليبرا، والآن نوفي - بالإضافة إلى كونه وراء توكن ليبرا المدعوم من فيسبوك، والذي أصبح الآن ديم.

وقد صرح قائلًا: "تخيل بدلًا من ذلك إذا تم بناء البنية التحتية المالية على بروتوكول منظم ومفتوح وقابل للتشغيل البيني، على غرار الإنترنت - بروتوكول به حواجز منخفضة للدخول مما يحفز الابتكار على مستوى العالم". "هذا هو ما شرعنا في إنشائه مع ديم، وما زلت أؤمن بشدة بهذه المهمة"

وأضاف قائلًا:

"إن المحفظة الرقمية التي نبنيها في نوفي، جنبًا إلى جنب مع محافظ ديم الأخرى القابلة للتشغيل المتبادل والتي تصنعها الشركات الكبيرة والصغيرة، يمكن أن تغير حياة المليارات للأفضل."

يصف ويل نفسه بأنه "الطالب الذي يذاكر كثيرًا في الرياضيات والفيزياء منذ مدرسة الدراسات العليا"، وقد ورد أنه كان بالفعل من محبي بيتكوين (BTC)، بعد أن آمن بالعملة المشفرة في وقت مبكر من عام ٢٠١٥. وهو حاليًا يعمل كعضو في مجلس إدارة ذا نيتشر كونسرفانسي وكذلك سترافا، وهي أداة لتتبع تمارين تستخدم الشبكات الاجتماعية.