بنك تايلاند يخطط لتنظيم العملات المستقرة المدعومة بالأصول هذا العام

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - يقوم بنك تايلاند (BoT)، بتصعيد لعبته على واجهة العملة المستقرة. ففي هذا الأسبوع، حذرت المؤسسة المواطنين من أن البات التايلاندي الرقمي (THT)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالبات صادرة عن شركة تيرا الكورية الجنوبية، ليس لديها ضمانات قانونية أو حماية وتنتهك قانون العملة في البلاد.

ووفقًا لتقرير نُشر يوم ١٩ مارس، قال مساعد محافظ البنك المركزي سيريتيدا بانومون نا أيوديا في إحاطة إعلامية إن مجلس النواب يأخذ في الاعتبار آراء منظمي السوق والمشاركين قبل تقديم إجراءاته.

تهدف الخطط إلى تنظيم العملات المستقرة المدعومة بالأصول والعملات الأجنبية والعملات المستقرة الحسابية، ولكن ليس العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH). وبالنسبة لهذه الأخيرة، ينص بنك تايلاند على أنه يمكن للمستثمرين موازنة مخاطرهم الخاصة، وفقًا لسيريتيدا.

وبحسب ما ورد ستتبع لوائح العملات المستقرة المدعومة بالبات سياسة تتماشى تقريبًا مع التدابير في سنغافورة واليابان والمملكة المتحدة. وتشمل هذه المتطلبات الحصول على موافقة رسمية من مجلس النواب وتصنيفها المحتمل كأموال إلكترونية. ومن شأن التصنيف أن يجعلها تخضع لرقابة البنك المركزي عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال ومخاطر التسوية.

وقد أكد سيريتيدا أن مجلس النواب يتفهم مزايا التكنولوجيا المالية والابتكار وسيواصل مراقبة التقنيات الناشئة، مع تنفيذ السياسات التي تدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على الاستقرار المالي الشامل.