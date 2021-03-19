نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يُطلق توكن للمشجعين مع سوسيوس

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - يعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم هو أحدث ناد رياضي يطلق توكن قائمًا على بلوكتشين لتشغيل أدوات جديدة للمشاركة الرقمية للمشجعين.

ووفقًا لإعلان رسمي يوم الجمعة، أبرم نادي مانشستر سيتي شراكة مع منصة مشاركة المشجعين سوسيوس.كوم لإطلاق توكن CITY للمشجعين على سلسلة تشليز بلوكتشين. وعلى غرار الأندية الأوروبية الأخرى مثل برشلونة ويوفنتوس، سيكون لدى مانشستر سيتي الآن خيار لتقديم مكافآت VIP، وترقيات للأندية، ومباريات، وميزات تدعم الواقع المعزز واستطلاعات الرأي باستخدام توكن المشجعين.

قال ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشراكات العالمية في سيتي فوتبول غروب، الشركة الأم لمانشستر سيتي، إن المشاركين في عضوية سيتيزن سيكونون مؤهلين للحصول على توكن CITY مجانًا. حيث قال سيبليك: "سيكون كل مشترك مسجل حاليًا في برنامج Cityzen مؤهلًا أيضًا للحصول على توكن مجاني حتى يتمكن من الوصول إلى مجموعة كاملة من المزايا والمكافآت".

وصرح ألكسندر دريفوس، الرئيس التنفيذي لشركة تشليز وسوسيوس، إن توكن المشجعين الذي تم إطلاقه حديثًا سيوفر للجماهير مكافآت وتجارب رقمية وواقعية فريدة بمجرد رفع قيود كوفيد-١٩.

يتنافس مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أعلى مستوى في كرة القدم الإنجليزية، ويقال إنه خامس أغلى نادي كرة قدم في العالم، بقيمة تقدر بـ ٢,٧ مليار دولار اعتبارًا من عام ٢٠١٩. وقد تعرض مانشستر سيتي لانتقادات شديدة بعد أن حصل النادي على جائزة حظر لمدة عامين من مسابقات الأندية الأوروبية لخرق قواعد اللعب المالي النظيف العام الماضي، والتي تم إلغاؤها في نهاية المطاف بعد الطعن.