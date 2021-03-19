منصة روبنهود تستهدف توسيع أعمال تداول العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة روبنهود، فلاد تينيف، إن الشركة تعمل على زيادة خدمة تداول العملات المشفرة.

ففي محادثة مباشرة نُشرت على حساب شركة الوساطة على يوتيوب يوم الخميس، ناقش تينيف خططًا لترقية قوته العاملة وإضافة المزيد من أزواج تداول العملات المشفرة. وفي توضيح تفصيلي للخطط الجارية، أشار رئيس روبنهود قائلًا:

"بقدر ما يتعجلني الناس حول ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنني أتعجل فريق العملات المشفرة ومهندسي البرمجيات لدينا. وسنحاول القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. وسنرى ما سيحدث. فقد نضيف بعض العملات الجديدة على طول الطريق".

بالإضافة إلى زيادة معروض تداول العملات المشفرة، تطرق تينيف أيضًا إلى إمكانية وجود محفظة روبنهود للعملات المشفرة. ومع ذلك، قال تينيف إن الشركة تتقدم بحذر على هذه الجبهة، مصرة على أن هذه الميزة ستحتاج إلى اختبار مكثف قبل طرحها على المستخدمين.

حسبما ورد سابقًا بواسطة كوينتيليغراف، أضافت منصة روبنهود ٦ ملايين عميل جديد في أول شهرين من عام ٢٠٢١ - أي أكثر من ١٥ ضعف الرقم المتوسط ​​المسجل في عام ٢٠٢٠.

ومع توسيع عرض تداول العملات المشفرة، يمكن أن يأتي المزيد من المستخدمين الجدد، ويقول تينيف إن روبنهود تعمل بالفعل على وضع الطرائق اللازمة للتعامل مع حركة المرور المتزايدة.

بغض النظر عن زيادة حجم موظفيها، يقال إن روبنهود تعمل أيضًا على رفع مستوى توافر خدماتها والبنية التحتية لدعم العملاء. وفي الواقع، عانت بورصات العملات المشفرة بشكل روتيني من انقطاعات خلال فترات ذروة نشاط السوق.

وفيما يتعلق بجدل تداول غيم ستوب، أقر تينيف بالدعاية السيئة للشركة بسبب الحادث قائلًا إن روبنهود قد تتطلب بضعة أشهر للتعافي من تلك التداعيات.